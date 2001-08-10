Пешеходную зону в районе амбулатории села Троицкое ждёт благоустройство
В селе Троицкое появится обустроенная пешеходная зона, которая свяжет ул. Советская, центральную площадь с ул. Невельская и зоной индивидуальной жилой застройки.
В рамках проекта Формирование комфортной городской среды активные жители села выбрали именно этот проект для благоустройства. Теперь в с. Троицкое появится пешеходная зона вдоль амбулатории. Многие годы жители села из одной ее части в другую, проходили через придомовые территории, по узким необустроенным тропинкам, позже через территорию амбулатории.
Благоустройство общественной территории с зоной отдыха подразумевает обустройство пешеходной дорожки брусчаткой с несколькими цветовыми решениями. По всей длине пешеходной зоны предусмотрено освещение декоративными светодиодными фонарями высотой до 2-х метров. В качестве малых архитектурных форм предполагается установка различных скамеек, в том числе, подвесных, а также вазонов под посадку цветов.
В Анивском районе в 2021 году планируются к обустройству 8 общественных территорий. 7 из них, отобраны в 2020 году жителями, на проведенных общественных обсуждениях.
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