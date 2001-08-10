Сахалинцы впервые отправились на Первенство России по спортивному туризму
Команда островных спортсменов будет защищать честь области на выездных соревнованиях в первый раз. Состязания пройдут в рамках фестиваля «Поисково-спасательные работы - 2021» в Сочи с 26 марта по 3 апреля.
При поддержке СахГУ шесть юных сахалинцев в возрасте от 16 до 18 лет во главе с капитаном команды поборются за победу в состязаниях на комбинированной дистанции. Спортсмены занимаются на базе турклуба Сахалинского государственного университета «Пик».
Ребятам предстоит преодолеть экстремально-ориентированную дистанцию, в рамках которой они будут применять навыки спасения, жизнеобеспечения и вы¬живания в условиях природной среды.
- Представим, что команда пошла в их самый сложный поход, где каждый день что-то случается. В рамках заданий может произойти все что угодно - эвакуация пострадавшего, потеря участника, переход через большую реку. Задача ребят преодолеть все препятствия, - рассказала представитель команды, президент федерации спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области Нина Кассова.
Нина также отмечает, что больше всего шансов на победу у команд, имеющих опыт больших походов - от двух недель.
- Настрой боевой, немного волнуемся, готовились около полугода к этим соревнованиям, подкрепили базу, поэтому мы готовы к любым испытаниям, – поделился ожиданиями участник команды Роман Воробьев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 17 Марта Свет отключат сегодня в десятках домов Южно-Сахалинска
13:42 17 Марта Сахалинские борцы вернулись с медалями с дальневосточных соревнований
15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
09:34 18 Марта В некоторых домах Южно-Сахалинска отключат сегодня свет
10:12 26 Февраля Новые законы вступают в силу в России в марте
12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
16:12 4 Марта Всех сахалинских рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
14:32 5 Марта Синоптики: 8 марта Сахалин проведёт без осадков
Выбор редакции
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
- 12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
- 13:42 3 Февраля «Посольство Картонии» откроют на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Вы будете прививаться от коронавируса?