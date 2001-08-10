Сахалинцы впервые отправились на Первенство России по спортивному туризму

Команда островных спортсменов будет защищать честь области на выездных соревнованиях в первый раз. Состязания пройдут в рамках фестиваля «Поисково-спасательные работы - 2021» в Сочи с 26 марта по 3 апреля.

При поддержке СахГУ шесть юных сахалинцев в возрасте от 16 до 18 лет во главе с капитаном команды поборются за победу в состязаниях на комбинированной дистанции. Спортсмены занимаются на базе турклуба Сахалинского государственного университета «Пик».

Ребятам предстоит преодолеть экстремально-ориентированную дистанцию, в рамках которой они будут применять навыки спасения, жизнеобеспечения и вы¬живания в условиях природной среды.

- Представим, что команда пошла в их самый сложный поход, где каждый день что-то случается. В рамках заданий может произойти все что угодно - эвакуация пострадавшего, потеря участника, переход через большую реку. Задача ребят преодолеть все препятствия, - рассказала представитель команды, президент федерации спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области Нина Кассова.

Нина также отмечает, что больше всего шансов на победу у команд, имеющих опыт больших походов - от двух недель.

- Настрой боевой, немного волнуемся, готовились около полугода к этим соревнованиям, подкрепили базу, поэтому мы готовы к любым испытаниям, – поделился ожиданиями участник команды Роман Воробьев.