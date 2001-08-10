Продолжаются работы по восстановлению кровли пострадавшего при пожаре дома по улице Сахалинской

Кровлю пострадавшего при пожаре дома по улице Сахалинской, 43 в областном центре продолжают восстанавливать.

Как рассказали в администрации города, подрядчик полностью демонтировал сгоревшие элементы. От старого утеплителя освободили две трети площади крыши, а также обустроили опалубку для монолитного железобетонного каркаса под мауэрлат.

Проблемные участки кровли гидроизолировали наплавляемым материалом. Уже сегодня сюда привезут бетон для заливки железобетонного пояса. По истечению трех-четырех дней после этой процедуры рабочие приступят к обустройству каркаса стропильной системы.

Жилой дом отапливается в штатном режиме, отмечают в мэрии, за исключением одного стояка (полотенцесушитель) во втором подъезде. После некоторых мероприятий на крыше тепло будет подано и в него. Кроме того, в большинство квартир подано электричество. Без света пока остаются те квартиры, где огонь повредил проводку.