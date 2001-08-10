Тихоокеанское
информационное агентство
24 Марта 2021
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Продолжаются работы по восстановлению кровли пострадавшего при пожаре дома по улице Сахалинской

Продолжаются работы по восстановлению кровли пострадавшего при пожаре дома по улице Сахалинской

Кровлю пострадавшего при пожаре дома по улице Сахалинской, 43 в областном центре продолжают восстанавливать. 

Как рассказали в администрации города, подрядчик полностью демонтировал сгоревшие элементы. От старого утеплителя освободили две трети площади крыши, а также обустроили опалубку для монолитного железобетонного каркаса под мауэрлат.

Проблемные участки кровли гидроизолировали наплавляемым материалом. Уже сегодня сюда привезут бетон для заливки железобетонного пояса. По истечению трех-четырех дней после этой процедуры рабочие приступят к обустройству каркаса стропильной системы.

Жилой дом отапливается в штатном режиме, отмечают в мэрии, за исключением одного стояка (полотенцесушитель) во втором подъезде. После некоторых мероприятий на крыше тепло будет подано и в него. Кроме того, в большинство квартир подано электричество. Без света пока остаются те квартиры, где огонь повредил проводку.

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