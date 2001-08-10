75,36|89,77|64,41
09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Света не будет в некоторых районах Южно-Сахалинска сегодня днем
Некоторые адреса в Южно-Сахалинске останутся без электричества сегодня, 24 марта. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.
Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, с 09.00 до 17.00 света не будет по адресам:
- ул. Холмская, 1-а, 30;
С 10.00 до 17.00:
- ул. Емельянова, 36;
- ул. Пушкина, 161;
С 13:00 до 17:00:
- ул. Холмская, 7;
С 13:00 до 16:00:
- пр. Мира, 379, 450-а, 450-б, 452-а, 452-в, 454, 454-а, 454-б, 456-а, 458-а, 464-а;
- ул. Авиационная, 2, 7-а-11, 13, 14, 17, 23, 27, 37, 37-а, 57, 59, 61, 63, 65, 65-а, 67, 69, 74, 74-а, 76, 78, 80, 88;
- ул. Больничная, 1-б, 3, 31-б к2, 36, 36-а;
- ул. Бориса Егорова, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 19-а, 20, 21, 21-а, 21-б, 23-а, 23-б, 24, 25, 25-а, 26, 27, 27-а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;
- ул. Горького, 132;
- ул. Еланский проезд, 1,3-6, 9, 11, 14, 15, 21- 23, 25, 27, 28, 32, 32-а, 32-б, 34, 34-а, 36, 36-а, 38, 38-а, 39, 39-а, 40, 42-а, 44, 44-а, 46, 46-а, 48, 50;
- ул. Есенина, 1, 1-а, 1/1, 3, 5, 5-а;
- ул. Жемчужная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- ул. Инженерная, 1, 3, 5, 8, 9, 12, 16, 18, 20-а, 22, 25, 28, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 50-а, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 54, 55-а, 57, 58, 58-а, 59, 60, 61, 63;
- ул. Комсомольская, 308, 308-а, 314;
- ул. Корсаковская, 1- 12, 20, 31, 35, 40, 41, 42, 42-а, 42-б, 48-а, 50, 53, 54, 55;
- ул. Ленина, 440-в, 440/1, 442-а, 444, 446-а, 456, 467-а, 468, 489, 489-а, 491, 493, 495, 503, 503-а, 503-б, 519, 521, 531, 537, 547, 551, 551-а, 551-в, 553;
- ул. Набережная, 3, 6, 8, 11, 12, 16, 18-а,18-б, 20, 21, 26,31, 35-а,38,40, 44, 47, 49, 5, 53, 55, 57, 57-а, 59;
- ул. Отдаленная, 49, 49-а, 49-б, 49-в, 51, 51-б, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 55-б, 57, 64, 64-а, 66, 68;
- ул. Преображенская, 24;
- ул. Придорожная, 1, 2, 2-а, 3, 6, 8, 10, 12,18, 20, 22, 23, 29, 33, 37;
- пер. Водный, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18-а, 19, 20, 21, 23;
- пер. Корсаковский, 9-а, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 26;
- пер. Медицинский, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 54-а, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64;
- пер. Новостроевский, 4, 8-10, 11, 12, 14;
- пер. Посадский, 2- 8, 10, 12, 14, 16, 36, 38, 40, 41, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59,61, 63, 71;
- пер. Ручейный, 3, 3-а, 5, 6, 8, 10, 10-а, 12/1, 12/2;
- пер. Школьный, 12, 16, 20, 20-а, 49-б, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 53-б, 55-а, 55-в, 57-а, 6, 61, 61-б, 63, 79, 81, 83, 85, 87, 89-а, 91, 93, 95-а;
С 13:30 до 16:30:
- ул. Крымская, 1, 13, 21.
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