Валерий Лимаренко наградил победителей конкурса «Сахалинский маяк» из Углегорского района

Во время рабочей поездки в муниципальное образование губернатор лично поблагодарил обладателей премии и вручил им статуэтки в виде маяка.

– Конкурс объединил сотни сахалинцев и курильчан, которыми по праву гордятся земляки, вся островная область. Из-за пандемии не удалось провести масштабную церемонию награждения, поэтому мы чествуем победителей на местах. Успехов вам, здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии, чтобы и дальше делать жизнь в родном регионе лучше! – пожелал Валерий Лимаренко.

Победителем в номинации «Активное долголетие» стал ветеран Великой Отечественной войны Александр Самарин. В прошлом году он отпраздновал 97-летие. Александр Матвеевич – коренной сахалинец – нес службу на границе с Китаем, где стояла миллионная Квантунская армия Японии. Сегодня ветеран нередко бывает у ребят в школах, детских садах, рассказывает о героическом прошлом России и мужестве ее защитников.

– Заявку на участие в конкурсе подал мой внук Дмитрий. Я подумал и согласился. Я родился на Сахалине, мой отец тоже прожил здесь всю жизнь. Хорошо, если благодаря конкурсу остров узнал о нашей семье коренных дальневосточников-сахалинцев, – поделился Александр Самарин.

В номинации «Народный педагог» победу одержала учитель-логопед углегорского детского сада №27 Элина Любомирская. С детьми она работает больше 30 лет. А в номинации «Гражданская позиция» победа досталась Олегу Мисевре – председателю совета директоров ООО «Восточная горнорудная компания».

Благодарственными письмами губернатора наградили председателя районного Совета ветеранов Надежду Скоробогатову, почетного шахтера, ветерана угольной отрасли Владимира Степанова, председателя местного отделения Союза женщин России Татьяну Бурмистрову, а также Сахалинский поисковый отряд «Авиапоиск».

Премия губернатора «Сахалинский маяк-2020» объединила людей самых разных профессий – учителей и предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и благотворителей, социальных работников и молодежных активистов. В проекте года участвовали не только жители, но и предприятия, общественные организации, государственные учреждения. Всего по результатам голосования определены 59 победителей конкурса и 119 лауреатов.