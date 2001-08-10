Жители Шахтерска будут заниматься спортом в современном физкультурно-оздоровительном комплексе
Долгожданный для поселка объект строят на улице Интернациональной. Все желающие смогут заниматься в нём мини-футболом, баскетболом, волейболом, большим теннисом и бегом. В отдельном помещении предусмотрят тренажеры. В течение дня ФОК смогут посещать до 150 человек. Сегодня ход строительства универсального комплекса проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко.
– Мы гордимся, что так много сахалинцев и курильчан любят спорт, занимаются им и прививают эту страсть подрастающим поколениям. В свою очередь наша задача – сделать тренировки доступными для всех жителей. Вот такие универсальные залы – отличное для этого решение. Строители молодцы. С нетерпением ждем окончание работ, – отметил Валерий Лимаренко.
Посетителям комплекса будут доступны душевые комнаты и раздевалки. Для сотрудников учреждения предусмотрят отдельные кабинеты.
Строительство объекта завершено на четверть: готов фундамент, проложены наружные инженерные сети, выполнен монтаж металлоконструкций, установлены ограждающие конструкции стен и кровли, а также устроена железобетонная плита пола спортивного зала.
Решается вопрос замены покрытия, который изначально предусмотрен в проекте. Подрядчик предлагает вместо прорезиненного материала уложить паркет, поскольку он больше подходит для спортивных игр с мячом.
– Идем по плану, сдадим объект в этом году. Практически полностью обеспечены всеми необходимыми материалами, – доложил губернатору руководитель подрядной организации Дмитрий Татарников.
Отметим, на строительство спортивного комплекса в Шахтерске из областного и местного бюджетов направили 116 миллионов рублей.
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