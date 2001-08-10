В Южно-Сахалинске в мае определят подрядчика на проектирование питомника для безнадзорных животных
Мэр Южно-Сахалинска поставил задачу - активизировать работу по строительству питомника.
Сергей Надсадин подчеркнул, что сейчас необходимо аккумулировать все ресурсы и оперативно решать вопрос, поскольку ситуация с безнадзорными животными в городе довольно сложная.
Отметим, что Администрация города уже работает в этом направлении. Так, ранее началось формирование земельного участка под строительство питомника. Планируется, что уже в конце марта участок будет передан в муниципалитет. Правительством области выделены средства на проектные работы. Идет подготовка конкурсной документации на определение подрядчика на проектирование объекта, соответствующего всем нормам, на 1500 мест. Подрядная организация будет определена в мае. По итогу разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы будет начато строительство. Строительно-монтажные работы планируется выполнить в 2022 году.
В Южно-Сахалинске работа по отлову безнадзорных животных для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий ведется на регулярной основе. С начала года уже отловлено 203 особи, в том числе и по обращениям горожан. Сообщать о фактах скопления животных необходимо в приемную департамента городского хозяйства по телефону 300-765 доб.1, доб. 2.
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