Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2021
Сегодня 04:52
76,15|90,05|62,09
«Диктант Победы» состоится 29 апреля
11:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Воды не будет в нескольких домах Южно-Сахалинска

Воды не будет в нескольких домах Южно-Сахалинска

В связи с отключением электроэнергии на насосных станциях 24 марта будет отключена подача холодной воды с 13.00 до 16.00 в жилых домах по следующим улицам:

  • ул. Тенистая, ул. Бородина, ул. Праздничная, ул. Усадебная, пер. Парадный;
  • ул. Корсаковская, ул. Придорожная, ул. Инженерная;
  • Еланский проезд, пер. Новостроевский, ул. Жемчужная, ул. Б.Егорова, пер. Посадский;
  • ул. Авиационная, 8-88, 57-69;
  • ул. Ленина, 489а;
  • ул. Есенина, 1-15, 5а-9а, 15Б;
  • ул. Больничная, 36-40, 36а-40а;
  • ул. Комсомольская, 276Б, 276в, 310, 314;
  • пр. Мира, 239, 245, 251, 365-377, 365а-375а, 367в.

По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается также на сайте организации в разделе «Новости».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы будете прививаться от коронавируса?