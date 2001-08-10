76,15|90,05|62,09
11:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Воды не будет в нескольких домах Южно-Сахалинска
В связи с отключением электроэнергии на насосных станциях 24 марта будет отключена подача холодной воды с 13.00 до 16.00 в жилых домах по следующим улицам:
- ул. Тенистая, ул. Бородина, ул. Праздничная, ул. Усадебная, пер. Парадный;
- ул. Корсаковская, ул. Придорожная, ул. Инженерная;
- Еланский проезд, пер. Новостроевский, ул. Жемчужная, ул. Б.Егорова, пер. Посадский;
- ул. Авиационная, 8-88, 57-69;
- ул. Ленина, 489а;
- ул. Есенина, 1-15, 5а-9а, 15Б;
- ул. Больничная, 36-40, 36а-40а;
- ул. Комсомольская, 276Б, 276в, 310, 314;
- пр. Мира, 239, 245, 251, 365-377, 365а-375а, 367в.
По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается также на сайте организации в разделе «Новости».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 18 Марта В некоторых домах Южно-Сахалинска отключат сегодня свет
16:42 19 Марта Циклон накроет Сахалин и Курилы в понедельник
- 13:12 19 Марта Андрей Турчак: «Единая Россия» против убийства бездомных животных
10:12 18 Марта Переправа Ванино - Холмск заработала после непогоды
10:12 26 Февраля Новые законы вступают в силу в России в марте
12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
16:12 4 Марта Всех сахалинских рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
14:32 5 Марта Синоптики: 8 марта Сахалин проведёт без осадков
Выбор редакции
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
- 12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
- 13:42 3 Февраля «Посольство Картонии» откроют на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Вы будете прививаться от коронавируса?