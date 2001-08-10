Воды не будет в нескольких домах Южно-Сахалинска

В связи с отключением электроэнергии на насосных станциях 24 марта будет отключена подача холодной воды с 13.00 до 16.00 в жилых домах по следующим улицам:

ул. Тенистая, ул. Бородина, ул. Праздничная, ул. Усадебная, пер. Парадный;

ул. Корсаковская, ул. Придорожная, ул. Инженерная;

Еланский проезд, пер. Новостроевский, ул. Жемчужная, ул. Б.Егорова, пер. Посадский;

ул. Авиационная, 8-88, 57-69;

ул. Ленина, 489а;

ул. Есенина, 1-15, 5а-9а, 15Б;

ул. Больничная, 36-40, 36а-40а;

ул. Комсомольская, 276Б, 276в, 310, 314;

пр. Мира, 239, 245, 251, 365-377, 365а-375а, 367в.

По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается также на сайте организации в разделе «Новости».