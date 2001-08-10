Сахалинцы примут участие в голосовании по подбору территорий для благоустройства

Жители всех муниципальных образований Сахалинской области примут участие в голосовании по подбору территорий для благоустройства. Такое решение принято на заседании регионального штаба по подготовке и проведению голосования, которое проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На выбор сахалинцам и курильчанам вынесено 43 общественных пространства. В каждом муниципальном образовании определено в среднем по две - три территории.

Отдать свой голос в поддержку конкретного объекта можно будет на специально созданной онлайн-платформе – 65.gorodsreda.ru. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно будет пройти идентификацию с помощью номера телефона.

– Вопросу достоверности данных уделяется первоочередное внимание, – отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. – Во избежание всех возможностей по взлому результатов выбраны способы регистрации на платформе с подтверждением личности. Это поможет исключить накрутки голосов.

Опрос стартует в этом году 26 апреля и продлится до 30 мая. Объекты, получившие наибольшую поддержку, попадут в адресный перечень общественных территорий для благоустройства в следующем году.

- Онлайн-голосование дает возможность лично принять участие в развитии своего города. Выбирайте общественные территории и дизайн‑проекты благоустройства, следите за реализацией проектов, которые стали победителями в ходе голосования, - сказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Сахалинской области реализуется с 2017 года. За 4 года отремонтировано 519 дворов и 85 общественных территорий.