Дизайн большинства банкнот изменят в России к 2025 году

Вид практически всех находящихся в обращении рублевых банкнот изменится в ближайшие четыре года. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Крупнейшая с 90-х денежная реформа пройдет в несколько этапов. Так, уже в 2022 году модернизируют банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Как отмечают в ЦБ РФ, на лицевой стороне "соток" и "пятидесяток" сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На обороте их дополнят рисунками достопримечательностей Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей изобразят Новосибирск, Пятигорск, Нижний Новгород и Екатеринбург, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

"По мере выпуска в оборот модернизированных банкнот, на протяжении как минимум ближайших 10 лет они будут обращаться параллельно со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями", — уточнил зампредседателя Банка России Михаил Алексеев.