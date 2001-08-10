В Южно-Сахалинске 1 апреля начнется приемная кампания в первые классы
В областном центре 1 апреля в 9.00 стартует кампания по приему документов на зачисление в первые классы общеобразовательных учреждений. О новых сроках и порядке записи в школу во время брифинга журналистам рассказала директор департамента образования Светлана Захарова.
Всего в 2021/2022 учебном году планируется сформировать 98 первых классов на более чем 2700 мест. Прием заявлений будет проходить поэтапно. Так, с 1 апреля по 30 июня записать ребенка в школу смогут родители, чьи дети проживают на закрепленной за образовательной организацией территории. Проверить, к какой школе относится дом, можно на официальном сайте администрации города. Первоочередное право в этот период имеется у детей военнослужащих, сотрудников полиции и других структур МВД, Федеральной противопожарной службы, Федеральной таможенной службы. Преимущественное право также предоставляется братьям и сестрам детей, уже обучающимся в данной школе. Информации о количестве вакантных мест для набора в первые классы, то она будет опубликована на сайтах образовательных организаций в ближайшее время.
После завершения первого этапа приемной кампании каждой школой в течение трех дней издается приказ о зачислении детей.
– В случае, если ребенку будет отказано в приеме по территориальному принципу ввиду ограниченности мест в учебном заведении, родители могут обратиться в департамент образования, их вопрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке, – отметила Светлана Захарова.
С 6 июля у родителей будет возможность записать ребенка в первый класс в школы, расположенные в других районах, если в учреждении имеются свободные места. Зачисление второй очереди при этом будет проходить до начала учебного года.
Напомним, что подать заявление на зачисление в первый класс по-прежнему можно через портал образовательных услуг Сахалинской области, а также обратившись в школу лично, направив документы по почте или на электронный адрес.
Получить консультацию по вопросам записи в первые классы можно по телефону горячей линии: 312-687 (доб. 3). Также во вторникам и четвергам в департаменте образования (каб. №14) ведется прием граждан. Подробная информация, в том числе перечень документов, размещены на сайте департамента образования Южно-Сахалинска. До 27 марта для родителей будущих первоклассников действует специальная тренировочная площадка.
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