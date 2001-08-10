Родители сахалинских школьников написали ЕГЭ по русскому языку

В регионе поддержали Всероссийскую акцию «На все 100 сдаём вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Это своего рода репетиция проведения единого государственного экзамена для взрослых, которые хотят познакомиться с процедурой и ощутить его атмосферу.

В областном центре в акции приняли участие 23 родителя будущих выпускников гимназии, а также гости. Свои знания проверил и заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук.

– Я ощутил тот лёгкий холодок, который испытывал на экзамене 25 лет назад. Настолько серьёзно все организовано. Инструктаж. Наблюдатели ведут себя очень правильно, психологически настраивают на результат. И несмотря на то, что это формат тестирования, но это не метрика оценки: попал, не попал в правильный ответ. Это реальная проверка знаний, – отметил зампред.

– Это один из важных дней, когда вы проживаете тот волнительный момент из жизни ваших детей, который им предстоит в скором времени, – обратилась к родителям министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. – Вы на практике прошли все этапы ЕГЭ, от контроля безопасности до сдачи экзамена, увидели прозрачность процесса, структуру заданий. Уверена, что этот опыт поможет вам подготовить детей к единому государственному экзамену, развеять сомнения и лишние страхи, – добавила министр.

В этом году родители сдали экзамен именно по русскому языку, так как он будет единственным обязательным предметом на ЕГЭ. Вариант экзамена для взрослых отличался сокращенным объёмом заданий и отсутствием оценок. В остальном процедура полностью идентична той, которая проходит ежегодно в школах.

– У меня дочь выпускница. Сегодня мне было важно посмотреть, как технически организована процедура ЕГЭ. Это поможет правильно настроить её и одноклассников перед предстоящим экзаменом, помочь подготовиться. Я попробовала на себе и отметила, что нынешняя работа - это правильный формат, – поделилась мнением жительница Южно-Сахалинска Анжела Пе.

Отметим, акция проводится с 2017 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Она помогает родителям понять особенности проведения экзаменационных процедур и увидеть открытость системы единого госэкзамена. В ближайшее время родители сдадут экзамен в остальных районах Сахалина.