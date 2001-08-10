В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду

В связи с проведением ремонтных работ на сети водопровода 25 марта с 9.30 до 17.30 будет отключена подача холодной воды в ряде домов Южно-Сахалинска.

Так, воды не будет по адресам:

- ул. Чехова, 41, 43, 43А, 81;

- ул. Дзержинского, 38, 40, 44;

- ул. Поповича, 49-69, 96, 98;

- пр. Мира, 176-182;

- пр. Победы, 60, 62, 62А, 74, 76, 78, 81;

- ул. Пограничная, 96, 98, 100;

- ул. Ленина, 286;

- ул. Западная, 80А , 80Г, 82, 84, 86, 86Г, 88;

- ул. Хлебная, 10;

- ул. Тихая, 119А;

- частный сектор района ул. Железнодорожная — пр. Победы — ул. Рязанская — ул. Томская.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40.