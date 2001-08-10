Валерий Лимаренко поддержал проект строительства ветропарка в Углегорском районе

Энергообъект мощностью 67,2 МВт может стать самой крупной ветроэлектростанцией в островном регионе и на Дальнем Востоке. Губернатор ознакомился с инвестпроектом в ходе поездки в Углегорский район.

– Мы держим курс на «Чистые острова», боремся за экологию Сахалина и Курил, за чистый воздух. Развитие альтернативной энергетики означает снижение вредных выбросов в атмосферу. Экологически чистый регион привлекательнее для инвесторов, комфортнее для жизни. Но самое главное – это здоровье людей, – сказал Валерий Лимаренко.

Ветропарк позволит обеспечить большую часть потребностей по электроснабжению основных производственных мощностей «Восточной горнорудной компании», в состав которой входят Солнцевский угольный разрез, угольный морской порт Шахтерск и магистральный конвейер. Энергообъект будет включать 16 ветротурбин на участках с высоким потенциалом ветра.

Предполагается, что ветропарк будет работать круглогодично. Проект с помощью частных инвестиций и федеральных субсидий планируется реализовать в 2023 году. Этот объект станет частью всероссийского климатического эксперимента и еще одним шагом к достижению углеродной нейтральности на островах.

Глава региона осмотрел также ход строительства магистрального конвейера. Установка новой транспортной системы с укрытием позволит снизить количество вредных выбросов в окружающую среду. Крупнейший в России конвейер протяженностью 23 километра соединит Солнцевский угольный разрез с портом Шахтерск. Уже в декабре планируется произвести пробный запуск.

Скорость транспортировки угля составит 5,5 метра в секунду. Конвейер позволит осуществлять доставку угля наиболее экологичным, признанным во всем мире способом. По всей длине установят укрытия, а на перегрузочных узлах предусмотрят системы обеспыливания. Кроме того, конвейер разгрузит районные дороги от тяжелого транспорта.

– Сегодня в мире есть тенденция на демонизацию угля. Все стремятся перейти на чистую энергетику. Чтобы выжить, угольной промышленности нужно идти по пути зеленого развития и снижения выбросов, – отметил председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олег Мисевра.

С запуском конвейера объем транспортировки угля с разреза в порт увеличится вдвое и в перспективе достигнет 20 млн тонн в год. Это позволит значительно увеличить налоговые поступления в областной бюджет и создаст новые рабочие места в Углегорском районе.