Валерий Лимаренко поддержал проект строительства ветропарка в Углегорском районе
Энергообъект мощностью 67,2 МВт может стать самой крупной ветроэлектростанцией в островном регионе и на Дальнем Востоке. Губернатор ознакомился с инвестпроектом в ходе поездки в Углегорский район.
– Мы держим курс на «Чистые острова», боремся за экологию Сахалина и Курил, за чистый воздух. Развитие альтернативной энергетики означает снижение вредных выбросов в атмосферу. Экологически чистый регион привлекательнее для инвесторов, комфортнее для жизни. Но самое главное – это здоровье людей, – сказал Валерий Лимаренко.
Ветропарк позволит обеспечить большую часть потребностей по электроснабжению основных производственных мощностей «Восточной горнорудной компании», в состав которой входят Солнцевский угольный разрез, угольный морской порт Шахтерск и магистральный конвейер. Энергообъект будет включать 16 ветротурбин на участках с высоким потенциалом ветра.
Предполагается, что ветропарк будет работать круглогодично. Проект с помощью частных инвестиций и федеральных субсидий планируется реализовать в 2023 году. Этот объект станет частью всероссийского климатического эксперимента и еще одним шагом к достижению углеродной нейтральности на островах.
Глава региона осмотрел также ход строительства магистрального конвейера. Установка новой транспортной системы с укрытием позволит снизить количество вредных выбросов в окружающую среду. Крупнейший в России конвейер протяженностью 23 километра соединит Солнцевский угольный разрез с портом Шахтерск. Уже в декабре планируется произвести пробный запуск.
Скорость транспортировки угля составит 5,5 метра в секунду. Конвейер позволит осуществлять доставку угля наиболее экологичным, признанным во всем мире способом. По всей длине установят укрытия, а на перегрузочных узлах предусмотрят системы обеспыливания. Кроме того, конвейер разгрузит районные дороги от тяжелого транспорта.
– Сегодня в мире есть тенденция на демонизацию угля. Все стремятся перейти на чистую энергетику. Чтобы выжить, угольной промышленности нужно идти по пути зеленого развития и снижения выбросов, – отметил председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олег Мисевра.
С запуском конвейера объем транспортировки угля с разреза в порт увеличится вдвое и в перспективе достигнет 20 млн тонн в год. Это позволит значительно увеличить налоговые поступления в областной бюджет и создаст новые рабочие места в Углегорском районе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 18 Марта В некоторых домах Южно-Сахалинска отключат сегодня свет
16:42 19 Марта Циклон накроет Сахалин и Курилы в понедельник
- 13:12 19 Марта Андрей Турчак: «Единая Россия» против убийства бездомных животных
10:12 18 Марта Переправа Ванино - Холмск заработала после непогоды
10:12 26 Февраля Новые законы вступают в силу в России в марте
12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
16:12 4 Марта Всех сахалинских рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
14:32 5 Марта Синоптики: 8 марта Сахалин проведёт без осадков
Выбор редакции
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
- 12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
- 13:42 3 Февраля «Посольство Картонии» откроют на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Вы будете прививаться от коронавируса?