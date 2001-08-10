Жителей Сахалинской области приглашают к участию в конкурсе национальных видеороликов «МЫ»

Начался прием заявок на первый конкурс национальных видеороликов «МЫ», который организован межрегиональной общественной организацией «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатром «Ноль Плюс» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Фонда президентских грантов.

Цель конкурса – укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие культуры народов РФ, формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к Родине, ее истории, культуре, национальным традициям.

Участниками конкурса могут стать граждане, коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Для своих видеороликов им предлагается выбрать одну из тем: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Чтобы участвовать в состязании любителям необходимо определиться с темой и номинацией, придумать интересную идею, создать и смонтировать ролик – игровой, анимационный, репортажный или документальный, а для профессиональных студий и авторов – фильм. Затем свою работу следует загрузить в файлообменник и до 31 июля заполнить заявку на сайте: мыконкурс.рф.

С 15 сентября по 30 октября любой желающий сможет принять участие во всенародном онлайн-голосовании за лучший ролик в каждой номинации. Победителями признаются те участники, чьи работы получат больше «лайков». Оценивать работы также предстоит профессиональному жюри. Эксперты будут ориентироваться на следующие критерии: степень отражения в ролике темы национальной культуры или межнационального единства; художественная ценность; аудиовизуальное качество; оригинальность.

Награждение победителей состоится 4 ноября в День народного единства в очном и онлайн форматах. Они получат дизайнерские статуэтки и денежные премии.

Чтобы повысить качество присылаемых работ, организаторы подготовили образовательный видеокурс по созданию роликов на национальную тематику. Мастер-классы опубликуют в открытом доступе на YouTube-канале конкурса «МЫ» и в образовательном онлайн-кинотеатре «Ноль Плюс» (zeroplus.tv).

Также в рамках конкурса пройдет всероссийская акция «Фотофлешмоб «МЫ». Ее цель – собрать изображения глаз представителей всех национальностей, проживающих на территории России. Полученные фотографии позволят создать уникальный ролик, который будет транслировать образ межнационального единства России. Видео получит распространение в сети Интернет, на региональных и федеральных телеканалах в День России – 12 июня 2021 года.

Подробную информацию о всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте: мыконкурс.рф. Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/wekonkurs. Куратор конкурса от федерации современного искусства: Анастасия Николаевна Гамова, e-mail: wekonkurs@gmail.com.