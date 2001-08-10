Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2021
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17:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На юге Сахалина ожидается дальнейшее разрушение припая

На юге Сахалина ожидается дальнейшее разрушение припая

25 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина сохранится неустойчивое состояние припая. Под влиянием отжимного ветра, положительной температуры воздуха и проникающего под лед волнения, ожидается его дальнейшее разрушение. Выходить на лед опасно.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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