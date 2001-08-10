Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2021
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским студентам компенсируют аренду жилья - но не всем

Сахалинским студентам компенсируют аренду жилья - но не всем

Сахалинским студентам в 2021 году компенсируют аренду жилья. Впервые такую поддержку за счёт областного бюджета ввели в прошлом году с сентября по декабрь. Сейчас выплата назначается на период по 31 декабря 2021 года, сообщили в Instagram-аккаунте @vladimiriushchuk.

Выплату могут получить иногородние студенты очных отделений до 23 лет, поступившие в вузы Южно-Сахалинска на бюджетной основе в 2020-2021 годах. Компенсация предоставляется ежемесячно в размере фактически понесённых расходов, но не более 6 200 рублей.

Заявления на компенсацию принимают в отделениях Центра социальной поддержки по месту жительства.

Для назначения выплаты заявителям необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • справку, подтверждающую очное обучение в вузе;
  • договор найма жилого помещения;
  • документальное подтверждение отсутствия общежития или свободных мест в нём.

Средства будут перечисляться на счёт на основании предоставленных чеков или других документов о расходах на аренду.

Студентам, имеющим постоянную регистрацию в Южно-Сахалинске, компенсация не предоставляется.

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