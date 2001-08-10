Сахалинским студентам компенсируют аренду жилья - но не всем

Сахалинским студентам в 2021 году компенсируют аренду жилья. Впервые такую поддержку за счёт областного бюджета ввели в прошлом году с сентября по декабрь. Сейчас выплата назначается на период по 31 декабря 2021 года, сообщили в Instagram-аккаунте @vladimiriushchuk.



Выплату могут получить иногородние студенты очных отделений до 23 лет, поступившие в вузы Южно-Сахалинска на бюджетной основе в 2020-2021 годах. Компенсация предоставляется ежемесячно в размере фактически понесённых расходов, но не более 6 200 рублей.



Заявления на компенсацию принимают в отделениях Центра социальной поддержки по месту жительства.

Для назначения выплаты заявителям необходимо предоставить:

паспорт;

справку, подтверждающую очное обучение в вузе;

договор найма жилого помещения;

документальное подтверждение отсутствия общежития или свободных мест в нём.

Средства будут перечисляться на счёт на основании предоставленных чеков или других документов о расходах на аренду.



Студентам, имеющим постоянную регистрацию в Южно-Сахалинске, компенсация не предоставляется.