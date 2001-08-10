Участок улицы Курильской закрыли на ремонт

Для проведения работ по ремонту дорожного полотна будет закрыт для проезда автотранспорта участок ул. Курильской от ул. Чехова до ул. Дзержинского.

Работы начнутся с 9 утра 25 марта. До этого времени горожанам необходимо убрать личный транспорт, припаркованный вдоль улицы.

Бригадам муниципального предприятия «Завод им. Федотова» предстоит произвести частичную замену основания проезжей части и выполнить асфальтирование. Это займет 2-3 дня в зависимости от погодных условий.

Об открытии проезда будет сообщено дополнительно.

Отметим, поручение в срочном порядке выполнить ремонт дал мэр Южно-Сахалинска по итогам инспекционной поездки по состоянию городских улиц, которую сегодня вечером провел Сергей Надсадин. Маршрут был составлен в том числе по обращениям горожан в социальных сетях мэра и администрации города с жалобами на плохое состояние дорог.

Полная информация по итогам инспекционной поездки будет опубликована завтра.