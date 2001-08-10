Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2021
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У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение остатков припая
09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Курильской закрыли на ремонт

Участок улицы Курильской закрыли на ремонт

Для проведения работ по ремонту дорожного полотна будет закрыт для проезда автотранспорта участок ул. Курильской от ул. Чехова до ул. Дзержинского.

Работы начнутся с 9 утра 25 марта. До этого времени горожанам необходимо убрать личный транспорт, припаркованный вдоль улицы.

Бригадам муниципального предприятия «Завод им. Федотова» предстоит произвести частичную замену основания проезжей части и выполнить асфальтирование. Это займет 2-3 дня в зависимости от погодных условий.

Об открытии проезда будет сообщено дополнительно. 

Отметим, поручение в срочном порядке выполнить ремонт дал мэр Южно-Сахалинска по итогам инспекционной поездки по состоянию городских улиц, которую сегодня вечером провел Сергей Надсадин. Маршрут был составлен в том числе по обращениям горожан в социальных сетях мэра и администрации города с жалобами на плохое состояние дорог.

Полная информация по итогам инспекционной поездки будет опубликована  завтра.  

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