Валерий Лимаренко потребовал провести дополнительную проверку признанных аварийными домов в Углегорском районе

На встрече с губернатором жители пожаловались, что их хотят переселить из пригодного жилья, где недавно провели капитальный ремонт.

– Если люди говорят, что живут в комфортных условиях, а на бумагах их дома признаны аварийными, необходимо провести экспертизу еще раз. Нужно точно удостовериться, что здоровью и жизни людей ничего не угрожает, и вывести дома из программы на переселение, – сказал Валерий Лимаренко.

С этой проблемой столкнулись жители Бошняково и Поречья. Подобный вопрос озвучили и углегорцы, проживающие в домах 70-х годов постройки на улице Портовой.

– В документах не учли капитальный ремонт. А его сделали основательно – новые кровли, фасады, коммуникации. Мы давно в таких условиях не жили, а нам говорят переезжать. Спасибо, что наше мнение услышали, – поблагодарили бошняковцы.

Углегорский район полностью выполнил программу переселения из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В прошлом году новоселье отметила 141 семья.

В этом году в райцентре должны сдать новостройку на 57 квартир на улице Инженерной. Также в городском округе строится три арендных дома: два из них в Шахтерске по 48 квартир в каждом и один в Углегорске на 24 квартиры. Сдать жилье планируется до конца этого года. Всего в районе определено 12 участков под жилищное строительство.

В прошлом году на Сахалине и Курилах расселили 131 тысячу непригодных «квадратов». В комфортные квартиры переехали более 5 тысяч человек. Как пилотный регион Сахалинская область получила федеральную поддержку, чтобы в сжатые сроки полностью закрыть вопрос аварийного жилья.