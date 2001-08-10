Южно-Сахалинск готовится к весенней уборке свалок

В прошлом году губернатором Валерием Лимаренко была объявлена масштабная кампания «Чистые острова» по борьбе с нелегальными свалками. Южно-Сахалинск с поставленной задачей справился - с территории городского округа были убраны все свалки, обнаруженные в ходе мониторинга или на основании сообщений жителей. Объем вывезенных отходов составил более 130 тысяч кубометров или 17,5 тысяч грузовиков.

По поручению мэра областного центра Сергея Надсадина администрация города приступила к подготовительным работам для ликвидации несанкционированных свалок. Традиционно борьба с ними начинается со сходом снега в конце апреля. Уже размещена первая закупка на утилизацию более 3,5 тонн мусора до 31 июля.

В ближайшее время, со сходом основной части снега, МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" начнет формировать реестр мест несанкционированных свалок для последующей уборки. Южно-сахалинцы могут также сообщать информацию о местах скопления мусора через платформу «Сахалин.Онлайн», а также в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска (Вконтакте, Instagram, Facebook, Twitter) и мэра города Сергея Надсадина (Одноклассники, Instagram, Вконтакте, Facebook).