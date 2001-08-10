Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2021
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У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение остатков припая
11:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск готовится к весенней уборке свалок

Южно-Сахалинск готовится к весенней уборке свалок

В прошлом году губернатором Валерием Лимаренко была объявлена масштабная кампания «Чистые острова» по борьбе с нелегальными свалками. Южно-Сахалинск с поставленной задачей справился - с территории городского округа были убраны все свалки, обнаруженные в ходе мониторинга или на основании сообщений жителей. Объем вывезенных отходов составил более 130 тысяч кубометров или 17,5 тысяч грузовиков. 

По поручению мэра областного центра Сергея Надсадина администрация города приступила к подготовительным работам для ликвидации несанкционированных свалок. Традиционно борьба с ними начинается со сходом снега в конце апреля. Уже размещена первая закупка на утилизацию более 3,5 тонн мусора до 31 июля.

В ближайшее время, со сходом основной части снега,  МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" начнет формировать реестр мест несанкционированных свалок для последующей уборки. Южно-сахалинцы могут также сообщать информацию о местах скопления мусора через платформу «Сахалин.Онлайн», а также в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска (Вконтакте, Instagram, Facebook, Twitter) и мэра города Сергея Надсадина (Одноклассники, Instagram, Вконтакте, Facebook).

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