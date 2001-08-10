В Южно-Сахалинске приступили к уборке улично-дорожной сети от смета

Наступление периода межсезонья внесло свои особенности в технологию уборки улично-дорожной сети (УДС). По поручению мэра Сергея Надсадина департаментом дорожного хозяйства и благоустройства составлен график расчистки городских улиц от пыли и грязи.

С началом весны подрядчики, обслуживающие УДС областного центра, приступили к расчистке проезжей части, тротуаров и прилотковой части дорог от песка и каменной крошки, которая использовалась для проведения противогололедных мероприятиях. Работы ведутся круглосуточно. На городских улицах задействовано порядка 100 человек и 15 единиц техники. Пока не установятся постоянные положительные температуры, подрядные компании будут проводить расчистку дорог и тротуаров с упором на ручной труд.

Ночью, пока дорога влажная, пыль и грязь сметается к бордюрам. Днем на улицы выходят бригады для полноценной уборки смета с прилотковой части. На тротуарах работы ведутся преимущественно в ручном режиме: мелкофракционный щебень счищается с проезжей части к обочинам, затем рабочие собирают его в пакеты или сразу грузят в мехлопату для вывоза.

На сегодняшний день центральные улицы города расчищают три подрядные организации. Второстепенные улицы и окраины областного центра убирают работники МКП Завод строительных материалов им. М.А. Федотова» и еще два муниципальных подрядчика. Сегодня работы ведутся по улицам Горького, Ленина, Комсомольская и пр. Мира. Завтра процесс будет продолжен, а к списку добавятся улицы Фартхудинова и Хабаровская.

Обработка проезжей части и тротуаров с использованием поливомоечной техники и пылесосов будет производиться с наступлением устойчивых положительных температур.