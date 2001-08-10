В Южно-Сахалинске приступили к уборке улично-дорожной сети от смета
Наступление периода межсезонья внесло свои особенности в технологию уборки улично-дорожной сети (УДС). По поручению мэра Сергея Надсадина департаментом дорожного хозяйства и благоустройства составлен график расчистки городских улиц от пыли и грязи.
С началом весны подрядчики, обслуживающие УДС областного центра, приступили к расчистке проезжей части, тротуаров и прилотковой части дорог от песка и каменной крошки, которая использовалась для проведения противогололедных мероприятиях. Работы ведутся круглосуточно. На городских улицах задействовано порядка 100 человек и 15 единиц техники. Пока не установятся постоянные положительные температуры, подрядные компании будут проводить расчистку дорог и тротуаров с упором на ручной труд.
Ночью, пока дорога влажная, пыль и грязь сметается к бордюрам. Днем на улицы выходят бригады для полноценной уборки смета с прилотковой части. На тротуарах работы ведутся преимущественно в ручном режиме: мелкофракционный щебень счищается с проезжей части к обочинам, затем рабочие собирают его в пакеты или сразу грузят в мехлопату для вывоза.
На сегодняшний день центральные улицы города расчищают три подрядные организации. Второстепенные улицы и окраины областного центра убирают работники МКП Завод строительных материалов им. М.А. Федотова» и еще два муниципальных подрядчика. Сегодня работы ведутся по улицам Горького, Ленина, Комсомольская и пр. Мира. Завтра процесс будет продолжен, а к списку добавятся улицы Фартхудинова и Хабаровская.
Обработка проезжей части и тротуаров с использованием поливомоечной техники и пылесосов будет производиться с наступлением устойчивых положительных температур.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Участок улицы Курильской закрыли на ремонт
10:12 Сегодня Валерий Лимаренко потребовал провести дополнительную проверку признанных аварийными домов в Углегорском районе
10:42 Сегодня Сахалинским студентам компенсируют аренду жилья - но не всем
11:04 Сегодня Южно-Сахалинск готовится к весенней уборке свалок
09:34 18 Марта В некоторых домах Южно-Сахалинска отключат сегодня свет
16:42 19 Марта Циклон накроет Сахалин и Курилы в понедельник
- 13:12 19 Марта Андрей Турчак: «Единая Россия» против убийства бездомных животных
10:12 18 Марта Переправа Ванино - Холмск заработала после непогоды
10:12 26 Февраля Новые законы вступают в силу в России в марте
12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
16:12 4 Марта Всех сахалинских рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
14:32 5 Марта Синоптики: 8 марта Сахалин проведёт без осадков
Выбор редакции
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
- 12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
- 13:42 3 Февраля «Посольство Картонии» откроют на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Вы будете прививаться от коронавируса?