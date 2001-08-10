Валерий Лимаренко: Развитие шахтерского порта послужит созданию новых профессий и даст рабочие места
Во время рабочей поездки в Углегорский район губернатор изучил проект модернизации крупнейшего на островах морского угольного терминала. Масштабная реконструкция порта позволит увеличить объемы отгрузки практически в два раза.
– Порт Шахтерск входит в десятку по России по объемам перевалки сухих грузов. Это важнейшее предприятие не только для района, но и для всей области. В порту трудится около 500 человек, большая часть – жители Углегорского района. На предприятии проходят практику студенты горного техникума. С развитием порта появятся новые рабочие места, сотрудники приобретут новые квалификации. Помимо того, расширится экспорт, увеличатся налоговые поступления в областной бюджет, – отметил Валерий Лимаренко.
Реконструкцию должны провести в ближайшие полтора года. Проект предусматривает строительство цифрового порта с высокопроизводительной погрузочной инфраструктурой. «Сердцем» морского терминала выступит полностью автоматизированный угольный склад с объемом хранения до 3 миллионов тонн. Еще одно новшество – технологические линии со стакер-реклаймерами. Это позволит увеличить пропускную способность порта до 20 миллионов тонн к 2025 году.
Модернизация угольного терминала поспособствует также профессиональному росту работников. 72 сотрудника пройдут обучение по новым специальностям: докер-механизатор, машинист стакер-реклаймеров и оператор ЦПУ.
Значительное внимание уделяется соблюдению экологических стандартов. Для снижения вредных выбросов в окружающую среду установят новые конвейерные линии с укрытием и системы пылеподавления.
– В прошлом году, несмотря на пандемию, через порт Шахтерск отгрузили 10,7 миллиона тонн угля – на 21 процент больше, чем годом ранее. Основной объем экспорта идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай, Республику Корею и Индию. С увеличением мощностей планируется нарастить присутствие в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Филиппинах, – рассказал исполнительный директор ООО «Угольный морской порт Шахтерск» Анатолий Балакин.
Сегодня на вооружении терминала – современные суда и перегрузочное оборудование. В состав флота входят 4 самоходных баржи общим дедвейтом 30 тысяч тонн, 3 баржи дедвейтом по 600 тонн каждая, 2 челнока, 9 буксиров и 2 перегружателя. Один из морских перегружателей Genova является уникальным для России – мощность перегрузочного оборудования составляет 4 тысячи тонн угля.
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