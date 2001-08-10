В Сахалинской области снизилась смертность от туберкулеза

В островном регионе благодаря новым методам лечения и широкой диагностике от этого заболевания спасают больше жизней с каждым годом. В 2020 году смертность от туберкулеза составила 8,4 на 100 тысяч жителей, в 2019-ом этот показатель равнялся 10.

Житель Смирныховского района Александр Николаев в стационаре областного туберкулезного диспансера лечится уже второй месяц. О своем заболевании узнал после флюорографии.

– Лет 15 не был у врачей. А тут желудок прихватило, сначала одно проверил, потом врач отправил в рентген-кабинет. Как только в поликлинике получили результаты, меня тут же нашли и положили в диспансер, – поделился пациент.

Такие истории не редкость в стенах медицинского учреждения. Специалисты говорят, что не допустить развития заболевания может только ежегодное обследование органов дыхания. Пандемия коронавируса поспособствовала выявлению патологий у жителей региона.

– Количество рентген-обследований, компьютерных томографий в этом году превысило ежегодные показатели в несколько раз. Этого требовала эпидемиологическая ситуация. Попутно были выявлены сотни сопутствующих заболеваний, в том числе туберкулез легких. Люди теперь знают о своем диагнозе и приступили к лечению, – прокомментировала главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Сахалинской области Людмила Конотопец.

– В районах будет усилена выездная работа. Не каждый человек дойдет до поликлиники, чтобы пройти флюорографию. Значит, будем обеспечивать доставку спецтехники в отдаленные районы и на предприятия, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Чтобы выявлять заболевания органов дыхания на ранних стадиях, во всех поликлиниках региона установлено рентгенологическое оборудование, приобретены передвижные установки для работы в отдаленных населенных пунктах. Диагностика и лечение туберкулеза в государственных медицинских учреждениях осуществляются бесплатно.