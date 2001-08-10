Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2021
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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области снизилась смертность от туберкулеза

В Сахалинской области снизилась смертность от туберкулеза

В островном регионе благодаря новым методам лечения и широкой диагностике от этого заболевания спасают больше жизней с каждым годом. В 2020 году смертность от туберкулеза составила 8,4 на 100 тысяч жителей, в 2019-ом этот показатель равнялся 10.

            Житель Смирныховского района Александр Николаев в стационаре областного туберкулезного диспансера лечится уже второй месяц. О своем заболевании узнал после флюорографии.

            – Лет 15 не был у врачей. А тут желудок прихватило, сначала одно проверил, потом врач отправил в рентген-кабинет. Как только в поликлинике получили результаты, меня тут же нашли и положили в диспансер, – поделился пациент.

Такие истории не редкость в стенах медицинского учреждения. Специалисты говорят, что не допустить развития заболевания может только ежегодное обследование органов дыхания. Пандемия коронавируса поспособствовала выявлению патологий у жителей региона.

            – Количество рентген-обследований, компьютерных томографий в этом году превысило ежегодные показатели в несколько раз. Этого требовала эпидемиологическая ситуация. Попутно были выявлены сотни сопутствующих заболеваний, в том числе туберкулез легких. Люди теперь знают о своем диагнозе и приступили к лечению, – прокомментировала главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Сахалинской области Людмила Конотопец.

            – В районах будет усилена выездная работа. Не каждый человек дойдет до поликлиники, чтобы пройти флюорографию. Значит, будем обеспечивать доставку спецтехники в отдаленные районы и на предприятия, –  отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

            Чтобы выявлять заболевания органов дыхания на ранних стадиях, во всех поликлиниках региона установлено рентгенологическое оборудование, приобретены передвижные установки для работы в отдаленных населенных пунктах. Диагностика и лечение туберкулеза в государственных медицинских учреждениях осуществляются бесплатно.

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