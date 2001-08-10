Победители компетенции «Добыча нефти и газа» чемпионата WorldSkills Russia побывали на объекте «Сахалин-2»

Победители компетенции «Добыча нефти и газа» VI регионального чемпионата WorldSkills Russia совершили поездку на объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК) проекта «Сахалин-2», расположенный в Ногликском районе. Возможность познакомиться с работой самого крупного северного наземного объекта «Сахалин Энерджи», который отвечает за подготовку и передачу углеводородов до производственного комплекса «Пригородное», молодым сахалинцам предоставило руководство нефтегазовой компании.

«Это большое событие в жизни ребят, и мы приветствуем такие инициативы бизнеса, с которыми вышла компания «Сахалин Энерджи». Правительство региона последовательно работает над тем, чтобы кадры, подготовленные местными учебными заведениями, были востребованы ведущими работодателями Сахалина», - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

С 22 по 24 марта студенты Политехнического колледжа Сахалинского государственного университета Павел Калашников (1 место в компетенции «Добыча нефти и газа»), Николай Калашников (2 место) и Даниил Омельян (3 место) в сопровождении высококвалифицированных специалистов компании изучали параметры, применяющегося на ОБТК современного оборудования, узнавали подробности процесса стабилизации газового конденсата, обработки и подготовки газа, знакомились с работой автоматизированной системы управления технологическим процессом и многими другими особенностями объединенного берегового технологического комплекса.

«Наша компания сочетает в себе лучшие западные и российские достижения в нефтегазовой сфере, подходы к вопросам безопасности и защиты окружающей среды. Все это образует очень интересный «коктейль», которого нигде в России нет. Надеюсь, что вы, какую бы отрасль и профессию в дальнейшем не выбрали, не забудете время, проведенное на ОБТК, а сейчас в полной мере воспользуетесь предоставившимся вам шансом получить бесценный опыт и знания», - во время установочной сессии поприветствовал победителей компетенции начальник департамента по производству (наземные объекты) «Сахалин Энерджи» Денис Луцев.

Как считают студенты, поездка на ОБТК предоставила им возможность узнать много нового, расширить свой кругозор и в дальнейшем более осознанно планировать свою профессиональную деятельность. «О существовании ОБТК я знал и раньше, но даже представить себе не мог, что появится возможность посетить этот производственный объект лично. Очень рад тому, что попал сюда, увидел своими глазами как все устроено, стал лучше понимать технологические процессы, познакомился с уникальным оборудованием и еще более уникальными людьми», - поделился впечатлениями Павел Калашников.

Его однофамилец Николай Калашников уверен, что по своей событийной составляющей и объемам предоставленных знаний эта поездка выигрышно отличается от всего, с чем он сталкивался ранее. Более того, пребывание на ОБТК укрепило молодого человека в желании посетить другие производственные объекты компании, например, одну из морских нефтегазодобывающих платформ. «Вполне возможно, что для этого я освою дополнительную профессию. Благодарен за возможность побывать здесь, за шанс увидеть своими глазами современное высокотехнологичное оборудование, производственные системы», - говорит Николай.

Занявший третье место в компетенции «Добыча нефти и газа» Даниил Омельян давно поставил перед собой цель попасть на работу в «Сахалин Энерджи» и последовательно движется в этом направлении. «Целенаправленно шел на чемпионат, подбирал подходящую компетенцию, чтобы меня заметили. Заявить о себе получилось – я стал призером и вместе с ребятами смог посетить ОБТК. Это очень полезный опыт. В колледже многое рассказывают о том, как все работает, но это все абстрактная картина, которая благодаря посещению объекта сложилась в четкий рисунок», - добавляет он.

О впечатлениях и результатах своей поездки студенты через несколько дней расскажут руководству Сахалинской области и «Сахалин Энерджи». Поездка на ОБТК – не единственная мера стимулирования победителей компетенции «Добыча нефти и газа». Ребята смогут гарантировано трудоустроиться на работу в «Сахалин Энерджи», если в выпускном дипломе у них будут только оценки «отлично» и «хорошо».