Валерий Лимаренко: Сохранение социальных программ – приоритет бюджетной политики Сахалинской области

Губернатор подчеркнул, что сокращение доходов регионального бюджета не повлияет на меры социальной поддержки жителей. В бюджетной политике устанавливается принцип приоритетности: финансирование получают программы, наиболее важные для сахалинцев и курильчан. На программы социальной направленности направят более 54 процентов от общего объема расходов.

– Пандемия в Сахалинской области, как и во всем мире, оказала серьезное влияние на экономику. Из-за ковида и общемировой ситуации на нефтегазовом рынке возникли трудности с наполнением регионального бюджета, мы потеряли рекордное количество средств – 60 миллиардов рублей. Это не позволит в полной мере реализовать ранее намеченные планы. Перед нами стоит сложнейшая задача. Моя принципиальная позиция касается социальных программ, мы договорились о том, что они в Сахалинской области в 2021 году будут сохранены, несмотря на объективные трудности. Мы должны также обеспечить выплату заработной платы врачам, учителям, другим работникам бюджетной сферы. Забота о людях – прежде всего! Принимая решение о финансировании тех или иных направлений, мы исходим именно из этого постулата, – сказал Валерий Лимаренко.

Глава региона отметил, что строительство социальных объектов тоже будет завершено, но сроки сдачи сдвинут на более позднее время. Со строительными компаниями и подрядчиками региональное правительство работает индивидуально, чтобы минимизировать последствия этого решения.

Власти региона ведут также усиленную работу по привлечению федеральных средств и инвестиций бизнеса. Уже есть договоренности о финансировании строительства и содержания трассы Южно-Сахалинск – Оха, модернизации систем коммунальной инфраструктуры, авиаперевозкок и т.д.