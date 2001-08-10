Грушевый сад станет изюминкой села Новотроицкое
В 2021 году в Анивском районе, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», планируется обустроить излюбленное место отдыха сельчан – сквер «Грушевый сад», который из года в год радует людей и внешним видом, и урожаем. Во время обсуждения проекта по обустройству жители села выразили желание сохранить аутентичность этого места и придать ему аккуратный вид, где можно было с комфортном провести время. В свою очередь, представители администрации совместно с проектной организацией постарались найти баланс между естественной составляющей и благоустройством Грушевого сада.
По замыслу проектировщиков на этом месте появятся дорожки, выложенные брусчаткой, более 10 скамеек, выполненных из дерева, в том числе и подвесные. Территория Грушевого сада будет освещена светодиодными уличными фонарями. Элементами ландшафтного дизайна станут каменные валуны из вулканических пород. В местах отдыха будут расставлены урны.
Напомним, в 2021 году в Анивском городском округе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» планируется обустроить 8 общественных территорий. 7 из них, отобраны в 2020 году жителями Анивского района, на проведенных администрацией общественных обсуждениях.
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