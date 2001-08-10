Мэр Сергей Надсадин проверил состояние городских дорог после зимнего периода
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин начал серию инспекционных поездок по проверке городских дорог. Совместные выезды с руководителями подразделений администрации и подрядчиками, которые отвечают за ремонт и состояние улиц, будут проходить регулярно.
Так, вечером 24 марта мэр проверил состояние нескольких городских улиц: отремонтированных и находящихся на гарантии, а также тех, которые нуждаются в срочном ремонте.
Из первых оперативных действий - Сергей Надсадин потребовал срочно привести в порядок участок ул. Курильской от ул. Чехова до ул. Дзержинского, который находится в безобразном состоянии. И уже сегодня дорогу закрыли на ремонт. Работы выполняет муниципальное предприятие «Завод строительных материалов им. Федотова». На ремонт потребуется 2-3 дня с учетом погодных условий. Об открытии проезда будет сообщено дополнительно.
Еще одна точка маршрута - участок Коммунистического проспекта от пр. Мира до ул. Ленина. Его ремонтировали в прошлом году, дорога на гарантии. Есть замечания к состоянию тротуаров. Подрядчик в ближайшее время примет меры.
На улице Хабаровской в районе перекрёстка с ул. Дзержинского образовались провалы на тротуарах, у пешеходных переходов. Поставлена задача исправить ситуацию.
Много жалоб поступает от жителей на участок ул. Комсомольской, район магазина «Зодчий». Напомним, администрация готовится разместить конкурс на капитальный ремонт участка от ул. Емельянова до ул. Пуркаева. Контракт будет двухгодичным. Строительные работы планируется начать в этом году и завершить в 2022-м.
По итогам поездки Сергей Надсадин поставил задачу руководителю департамента дорожного хозяйства - выполнить основной объём по текущему ремонту дорог к началу мая.
Инспекционные поездки будут продолжены. В запланированном перечне еще ряд объектов, требующих особого внимания.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Участок улицы Курильской закрыли на ремонт
10:12 Сегодня Валерий Лимаренко потребовал провести дополнительную проверку признанных аварийными домов в Углегорском районе
10:42 Сегодня Сахалинским студентам компенсируют аренду жилья - но не всем
11:04 Сегодня Южно-Сахалинск готовится к весенней уборке свалок
09:34 18 Марта В некоторых домах Южно-Сахалинска отключат сегодня свет
16:42 19 Марта Циклон накроет Сахалин и Курилы в понедельник
- 13:12 19 Марта Андрей Турчак: «Единая Россия» против убийства бездомных животных
10:12 18 Марта Переправа Ванино - Холмск заработала после непогоды
10:12 26 Февраля Новые законы вступают в силу в России в марте
12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
16:12 4 Марта Всех сахалинских рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
14:32 5 Марта Синоптики: 8 марта Сахалин проведёт без осадков
Выбор редакции
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
- 12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
- 13:42 3 Февраля «Посольство Картонии» откроют на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Вы будете прививаться от коронавируса?