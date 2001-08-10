Мэр Сергей Надсадин проверил состояние городских дорог после зимнего периода

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин начал серию инспекционных поездок по проверке городских дорог. Совместные выезды с руководителями подразделений администрации и подрядчиками, которые отвечают за ремонт и состояние улиц, будут проходить регулярно.

Так, вечером 24 марта мэр проверил состояние нескольких городских улиц: отремонтированных и находящихся на гарантии, а также тех, которые нуждаются в срочном ремонте.

Из первых оперативных действий - Сергей Надсадин потребовал срочно привести в порядок участок ул. Курильской от ул. Чехова до ул. Дзержинского, который находится в безобразном состоянии. И уже сегодня дорогу закрыли на ремонт. Работы выполняет муниципальное предприятие «Завод строительных материалов им. Федотова». На ремонт потребуется 2-3 дня с учетом погодных условий. Об открытии проезда будет сообщено дополнительно.

Еще одна точка маршрута - участок Коммунистического проспекта от пр. Мира до ул. Ленина. Его ремонтировали в прошлом году, дорога на гарантии. Есть замечания к состоянию тротуаров. Подрядчик в ближайшее время примет меры.

На улице Хабаровской в районе перекрёстка с ул. Дзержинского образовались провалы на тротуарах, у пешеходных переходов. Поставлена задача исправить ситуацию.

Много жалоб поступает от жителей на участок ул. Комсомольской, район магазина «Зодчий». Напомним, администрация готовится разместить конкурс на капитальный ремонт участка от ул. Емельянова до ул. Пуркаева. Контракт будет двухгодичным. Строительные работы планируется начать в этом году и завершить в 2022-м.

По итогам поездки Сергей Надсадин поставил задачу руководителю департамента дорожного хозяйства - выполнить основной объём по текущему ремонту дорог к началу мая.

Инспекционные поездки будут продолжены. В запланированном перечне еще ряд объектов, требующих особого внимания.