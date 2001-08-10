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15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В трёх районах Сахалина сохранится опасность схода снежных лавин
26 марта на территории Анивского, Долинского районов и городского округа «город Южно-Сахалинск» прогнозируется лавинная опасность. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании под снежную лавину:
- Главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони, прикрывая нос и рот, тем самым создавая пространство для дыхания.
- С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
- Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
- Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112
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Новости общества Сахалина и Курил
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