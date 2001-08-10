Южно-Сахалинск готовится к голосованию за территории, которые благоустроят в 2022 году

Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (#ГородаМеняютсяДляНас) национального проекта «Жилье и городская среда» стартует 26 апреля. Онлайн-голосование будет проводиться на федеральной платформе https://65.gorodsreda.ru.

В голосовании поучаствуют три общественные территории:

прилегающая к зданию бывшей мэрии Тойохары, сквер Авиаторов, территория юго-восточнее пересечения улиц Пограничной и Комсомольской.

Отдать свой голос может гражданин от 14 лет и старше. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе https://65.gorodsreda.ru. Сделать это можно через портал Госуслуги, социальные сети или по своему номеру телефона.

Отметим, проект «Формирование комфортной городской среды» успешно зарекомендовал себя. Жители сами выбирают те территории, которые хотят видеть благоустроенными.

Так, например, при участии жителей Южно-Сахалинска благоустроили сквер Василия Головнина. Целью реконструкции было создание современного, комфортного, привлекательного и безопасного общественного пространства. Зона отдыха расположена на перекрестке улиц Сахалинской и Крюкова.

Проектировщики максимально сохранили существующую зеленую часть сквера, дополнив ее малыми архитектурными формами с насаждениями. Отдельное внимание уделили дорожному покрытию: оно выполнено из монолитной железобетонной плиты и подходит для катания на роликах, скейтах или велосипедах.

- Городской парк выступал заказчиком по капремонту сквера. Помимо основных работ был выполнен ремонт основания памятника Василию Головнину. Во время реконструкции мы тесно общались с инициативными жителями и прислушивались к их пожеланиям, - рассказал директор парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина Виктор Калюжный.

- Я живу в этом районе уже более 40 лет. Вы знаете, раньше этот сквер находился в ужасном состоянии. И я была очень рада, когда начались работы по благоустройству. Стало так красиво, уютно, можно придти, посидеть, отдохнуть. Очень приятно, когда мнение жителей в приоритете, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Мария Петренко.

При входе в сквер со стороны улицы Сахалинской установлено информационные табло с биографией мореплавателя, а также с фактами из жизни и экспедиций адмирала. В 2017 году сквер В. Головнина вошел в число лучших проектов страны.