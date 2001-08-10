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17:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение остатков припая
26 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под влиянием ветрового волнения продолжится разрушение остатков припая, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Выходить на лёд опасно.
Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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