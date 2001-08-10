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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Средний возраст работающих сахалинцев и курильчан - 42 года
Сахалинстат сообщил данные о безработице и занятости жителей региона за 2020 год.
По данным службы, число трудоспособных жителей области в возрасте старше 15 лет - 275,7 тыс. человек, из них 260,4 тыс. человек занимались экономической деятельностью и 15,3 тыс. человек числились безработными.
Уровень безработицы составил 5,5%. Средний возраст безработного населения - 43,4 года.
74,3% безработных ищут работу самостоятельно без содействия служб занятости. Чаще всего жители области ищут вакансии с помощью друзей, родственников и знакомых (57,9%).
Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) составил 65,3%. Средний возраст занятого населения - 42,5 лет.
"Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин - 49,0%, городских жителей – 79,7%, молодежи от 15 до 25 лет – 17,0%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 22,2%", - сообщают в Сахалинстате.
Уровень безработицы среди сельских жителей (7,2%) превышает уровень безработицы среди горожан (5,2%).
Уровень безработицы мужчин (5,5%) немного ниже уровня безработицы женщин (5,6%).
Сахалинская область среди регионов России занимает 8 место по уровню занятости населения и 34 по уровню безработицы.
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