Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2021
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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Средний возраст работающих сахалинцев и курильчан - 42 года

Средний возраст работающих сахалинцев и курильчан - 42 года

Сахалинстат сообщил данные о безработице и занятости жителей региона за 2020 год.

По данным службы, число трудоспособных жителей области в возрасте старше 15 лет - 275,7 тыс. человек, из них  260,4 тыс. человек занимались экономической деятельностью и  15,3 тыс. человек числились безработными.

Уровень безработицы составил 5,5%. Средний возраст безработного населения - 43,4 года.

74,3%  безработных ищут работу самостоятельно без содействия служб занятости. Чаще всего жители области ищут вакансии с помощью друзей, родственников и знакомых  (57,9%).
 
Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше)  составил 65,3%. Средний возраст занятого населения - 42,5 лет.
 
"Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин - 49,0%, городских жителей – 79,7%, молодежи от 15 до 25 лет – 17,0%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 22,2%", - сообщают в Сахалинстате.
 
Уровень безработицы среди сельских жителей (7,2%) превышает уровень безработицы среди горожан (5,2%).
 
Уровень безработицы мужчин (5,5%) немного ниже уровня безработицы женщин (5,6%).
 
Сахалинская область среди регионов России  занимает 8 место по уровню занятости населения и 34 по уровню безработицы.

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