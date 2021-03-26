Федеральную трассу Южно-Сахалинск – Оха заасфальтируют на всем протяжении до 2024 года
Соответствующее решение закреплено в соглашении, которое сегодня подписали губернатор Валерий Лимаренко и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
– Мы приложили много усилий, чтобы главная дорога Сахалина перешла в федеральную собственность. И неоднократно поднимали вопрос о завершении работ по ее асфальтированию. Сегодня в вопросе поставлена точка. Трасса до Охи должна получить твердое покрытие на всем протяжении в 2024 году. Это позволит сахалинцам быстрее и, главное, безопаснее добираться до населенных пунктов, – отметил Валерий Лимаренко.
Протяженность грунтовых разрывов на дороге, соединяющей юг и север острова, сегодня составляет около 200 километров. Росавтодор планирует заасфальтировать 7 километров на участке между Смирных и Тымовским в этом году, 46 километров – в 2022, 85 километров – в 2023 и 63 километра в 2024 году.
По словам руководителя Росавтодора, 20-километровый участок трассы от Южно-Сахалинска в северном направлении станет четырехполосным. К расширению дороги планируют приступить в 2023 году. Также стороны договорились об устройстве автобусных остановок в селе Фирсово Долинского района, строительстве тротуаров и освещения в селе Восточное Макаровского района, а также обустройстве участка трассы в селе Победино Смирныховского района.
– Безопасность дорог – наша общая задача. Поэтому будем продолжать помогать приводить в порядок и региональные дороги в рамках национального проекта, – прокомментировал руководитель Росавтодора Роман Новиков.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году Сахалинская область получит из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей. Они будут направлены на объекты, которые нуждаются в ремонте больше всего.
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