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11:32, 26.03.21 | Новости общества Сахалина и Курил

Жители трех микрорайонов Южно-Сахалинска опасаются, что не получат равноценных квартир после сноса их домов.

Жители трех микрорайонов Южно-Сахалинска опасаются, что не получат равноценных квартир после сноса их домов.

В  региональный ОНФ обратились жители 4, 7, и 8 микрорайонов областного центра. Они  обеспокоены принятием  нового Федерального закона, который вводит единый механизм  комплексного развития территорий(КРТ) и сноса аварийного жилья, не оставляя гражданам права выбора  места проживания, а также получения равнозначного возмещения в полном объеме. 

Особую тревогу вызывает у жителей порядок установления стоимости жилого помещения в конкретном населенном пункте и его микрорайонах.  Так Минстрой РФ  установил среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра по Сахалинской области для социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере 87.000 рублей, в то время как  стоимость 1 кв.м. жилья в  4, 7 и 8 микрорайонах  в настоящий  момент составляет около 130.000 рублей.     

 -Я вообще бы не хотела никуда переселяться из своего дома. Если по закону это необходимо, то я готова, но только если мне дадут равноценное жилье  в пределах  моего микрорайона, а не на окраине города. Пока мне предлагают денежную компенсацию в размере 2.800.000 рублей,  однако на эти деньги купить квартиру в Южно-Сахалинске не возможно, - сказала одна из заявительниц. 

В настоящий момент разработкой региональной нормативной базы занимается Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области, а программой расселения региональный Минстрой. На днях жители  областного центра обнаружили,  что региональные законодательные акты уже разработаны и выложены на сайтах  вышеуказанных министерств со сроком принятия предложений и замечаний в 10 дней, и эти сроки заканчиваются уже на этой неделе.     

В связи с этим заявители попросили срочно вмешаться в ситуацию, происходящую с разработкой Регионального закона о комплексном развитии территории (в том числе с расселением из аварийного и ветхого жилья). В ближайшее время региональный ОНФ планирует развернуть большой круглый стол  для  консультаций и обсуждений, прений всех заинтересованных сторон, и в первую очередь простых  жителей.   

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