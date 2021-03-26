Жители трех микрорайонов Южно-Сахалинска опасаются, что не получат равноценных квартир после сноса их домов.
В региональный ОНФ обратились жители 4, 7, и 8 микрорайонов областного центра. Они обеспокоены принятием нового Федерального закона, который вводит единый механизм комплексного развития территорий(КРТ) и сноса аварийного жилья, не оставляя гражданам права выбора места проживания, а также получения равнозначного возмещения в полном объеме.
Особую тревогу вызывает у жителей порядок установления стоимости жилого помещения в конкретном населенном пункте и его микрорайонах. Так Минстрой РФ установил среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра по Сахалинской области для социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере 87.000 рублей, в то время как стоимость 1 кв.м. жилья в 4, 7 и 8 микрорайонах в настоящий момент составляет около 130.000 рублей.
-Я вообще бы не хотела никуда переселяться из своего дома. Если по закону это необходимо, то я готова, но только если мне дадут равноценное жилье в пределах моего микрорайона, а не на окраине города. Пока мне предлагают денежную компенсацию в размере 2.800.000 рублей, однако на эти деньги купить квартиру в Южно-Сахалинске не возможно, - сказала одна из заявительниц.
В настоящий момент разработкой региональной нормативной базы занимается Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области, а программой расселения региональный Минстрой. На днях жители областного центра обнаружили, что региональные законодательные акты уже разработаны и выложены на сайтах вышеуказанных министерств со сроком принятия предложений и замечаний в 10 дней, и эти сроки заканчиваются уже на этой неделе.
В связи с этим заявители попросили срочно вмешаться в ситуацию, происходящую с разработкой Регионального закона о комплексном развитии территории (в том числе с расселением из аварийного и ветхого жилья). В ближайшее время региональный ОНФ планирует развернуть большой круглый стол для консультаций и обсуждений, прений всех заинтересованных сторон, и в первую очередь простых жителей.
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