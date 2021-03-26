Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2021
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28 и 29 марта в ряде домов областного центра ограничат холодное водоснабжение
12:32, 26.03.21 | Новости общества Сахалина и Курил

В течение выходных перекресток улиц Горького и Емельянова несколько раз закроют для движения

В связи с ремонтом высоковольтной линии электропередач 27 и 28 марта в промежутке с 9.30 до 16.30 перекресток будет полностью закрываться для движения  несколько раз на непродолжительное время до 5 минут. На момент закрытия будут выставлены соответствующие дорожные знаки.

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