Автобусы маршрута №9 довезут пассажиров до ТЦ «Аллея»

С завтрашнего дня по поручению мэра Сергея Надсадина регулярный городской маршрут №9 частично изменит схему движения. С этой просьбой жители областного центра обращались к градоначальнику в социальных сетях. Теперь автобусы будут останавливаться возле ТЦ «Аллея» на улице Фархутдинова.

Отметим, что кардинально схема движения не меняется. Маршрут остается полукольцевым. Автобусы следуют от ул.1905 года через город в сторону ТРК «Сити Молл», на проспекте Мира сворачивают на ул. Фархутдинова для посадки и высадки пассажиров, следующих до ТЦ «Аллея». Для этого по обеим сторонам улицы установлены павильоны. Затем через круговою развязку на ул. Ленина автобусы возвращаются на пр. Мира и следуют по привычному маршруту через остановку ТРК «Сити Молл» и далее.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, пока на маршруте будет работать 6 автобусов. С 1 мая в рамках оптимизации маршрутной сети планируется добавить на линию еще 4 единицы. Соответственно будет скорректировано расписание. Об изменениях будет сообщено дополнительно.