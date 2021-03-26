Валерий Лимаренко: В этом году пандемия не помешает широко отметить День Победы

На заседании оргкомитета «Победа» губернатор отметил, отпраздновать 9 мая в этом году планируется в полном объеме.

– 75-летие Великой Победы мы праздновали в непростых условиях разгула коронавирусной инфекции. Шествие Бессмертного полка мы видели только на экранах, мы не смогли пригласить сотни людей на военный парад. Но теперь эпидемическая ситуация нормализовалась, и мы снова готовимся праздновать 9 мая в полном объеме, – сказал Валерий Лимаренко.

В День Победы в области пройдут военные парады и праздничные концерты, в Южно-Сахалинске состоится салют. На острова вернется Бессмертный полк – тысячи сахалинцев и курильчан пройдут по улицам с портретами погибших родственников. Во дворах ветеранов устроят персональные торжества – героев будут поздравлять творческие коллективы и военный оркестр. Такой формат поздравлений сохранится с прошлого года, когда массовые мероприятия были под запретом. Останутся также «Окна Победы» и другие акции, полюбившиеся островитянам во время пандемии.

В Сахалинской области этот год, как и прошлый Год памяти и славы, запомнится множеством событий в честь Великой Победы. Череда мероприятий начнется с 15 по 18 апреля. Островному региону оказали честь открыть Всероссийскую «Вахту памяти». Она знаменует старт поисковых работ по всей России. В открытии на Сахалине примут участие поисковики, молодежь, эксперты из разных регионов России.

– Нам передадут личные вещи участника Великой Отечественной войны Филиппа Захаровича Мишкорудного. Его останки обнаружили в прошлом году в Новгородской области, там он и захоронен. А родственники героя нашлись в Корсакове, – рассказал руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

В конце мая поисковики из разных уголков России соберутся в Смирныховском районе на межрегиональной экспедиции «Дальневосточный фронт». Они примут участие в поисках останков воинов, павших во время Южно-Сахалинской наступательной операции.

С 13 по 19 августа Сахалин во второй раз примет Всероссийский молодежный патриотический форум «ОстроVа». Год назад слет прошел по поручению Президента РФ Владимира Путина.

На втором форуме 70 процентов мест участников займет молодежь Сахалина и Курил. География расширится и охватит на этот раз не только Южно-Сахалинск, но и Холмский, Корсаковский, Смирныховский районы. В программе предусмотрено три направления: патриотизм, экология и креативные индустрии. Ярким событием слета станет военно-историческая реконструкция в селе Рощино.

Следует отметит, всероссийские мероприятия на территории Сахалинской области проходят со значительным участием федерального бюджета.