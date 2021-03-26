Юным сахалинцам расскажут о профессии «Сварщик»

Сахалинские школьники станут участниками нового проекта «Шоу профессий», в рамках которого состоится цикл открытых уроков «ПроекКТОриЯ». На каждом из них зрителям расскажут о различных профессиях. Первый онлайн-урок пройдет уже 29 марта.

Во время трансляции сахалинцам расскажут о профессии «Сварщик». В программе выпуска: показ настоящего процесса на производстве, информация о развитии отрасли в России, а также интерактивы.

Трансляция пройдет на официальной странице Министерства просвещения Российской Федерации во Вконтакте (vk.com/minprosvet) и на официальном канале Проекта на YouTube (https://clck.ru/TK59L). Онлайн урок начнется в 19:00 по сахалинскому времени. Присоединиться к трансляции могут все желающие.

Проект «Шоу профессий» стартовал в 2020 году. Он направлен на раннюю профориентацию. В первом сезоне участники проекта познакомились с шестью компетенциями: «Производство мебели», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Промышленная робототехника», «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Ветеринария» и «Инженерия космических систем».