Циклон захватит север Сахалина на несколько дней

Синоптики рассказали, какая погода ждёт островитян на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального гидрометцентра, в субботу существенных осадков не ожидается, температура ночью на севере -9…-14°, местами -15…-20°, на юге острова -2…-7°, в долинах -5…-10°, днём -2…+3°, на юге +2…+7°.

В воскресенье ночью местами пройдут небольшие осадки, на севере -5…-10°, в долинах -10…15°, на юге -0…-5°. Днём преимущественно без осадков, воздух прогреется от 3 до 8 тепла.

- В начале рабочей недели остров окажется под влиянием циклона, который сместится с Приморья на север Сахалина. Он принесёт с собой непродолжительное повышение температур, усиление ветра на побережьях и дожди. Циклон покинет наш остров только к четвергу, далее погода улучшится, ночные температуры вновь понизятся, - уточняют синоптики.

На Курильских островах с прохождением серии циклонов прогнозируют ненастную погоду с осадками и сильным ветром. Температура ночью -2…-7°, днём от -3 до +2°.

В Южно-Сахалинске в субботу без осадков, ночью будет -7…-9°, днём +5…+7°. Ночью в воскресенье возможны небольшие осадки, ночью -2…-4°, днём без существенных осадков, температура +6…+8°.