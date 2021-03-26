28 и 29 марта в ряде домов областного центра ограничат холодное водоснабжение

По информации МКП «Городской водоканал», в связи с ремонтными работами на сети водопровода 28 марта с 09.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 263-281, 263а-267а, 279а;

ул. Есенина, 4,12,12а;

29 марта с 9.00 до 14.00 подача холодной воды будет ограничена по

ул. Ленина, 266б, 268а;

пр. Победы, 100.

Информацию об отключениях холодного водоснабжения можно уточнить на сайте https://www.sakhvodokanal.ru в разделе «Новости» или по телефону 72-32-40.