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17:12, 26.03.21 | Новости общества Сахалина и Курил
28 и 29 марта в ряде домов областного центра ограничат холодное водоснабжение
По информации МКП «Городской водоканал», в связи с ремонтными работами на сети водопровода 28 марта с 09.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Комсомольская, 263-281, 263а-267а, 279а;
- ул. Есенина, 4,12,12а;
29 марта с 9.00 до 14.00 подача холодной воды будет ограничена по
- ул. Ленина, 266б, 268а;
- пр. Победы, 100.
Информацию об отключениях холодного водоснабжения можно уточнить на сайте https://www.sakhvodokanal.ru в разделе «Новости» или по телефону 72-32-40.
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