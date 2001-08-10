Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2021
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28 и 29 марта в ряде домов областного центра ограничат холодное водоснабжение
09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Десятки домов Южно-Сахалинска останутся без света сегодня

Десятки домов Южно-Сахалинска останутся без света сегодня

Часть Южно-Сахалинска останется без электричества сегодня, 29 марта. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.

Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • садоводческие общества и товарищества: "Гвоздичка", "Картонажник" , "Колхида", "Надежда-2", "Оптовик", "Росинка", "Рябинка-2", "Серебнянка";
  • крестьянско-фермерские хозяйства: "Ранчо";
  • ул. 1-я Зимняя, 2, 3, 4, 6, 18-а,;
  • ул. 1-я Октябрьская, 4;
  • ул. Автомобильная, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 39, 47;
  • ул. Журавлинная, 41, 43;
  • ул. Охотская, 12, 14, 15, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15 ;
  • ул. Радужная, 20, 23, 26, 29-а, 51;
  • ул. Рябиновая;
  • ул. Сергиевская, , 4, 6, 8, 11, 33-а;
  • ул. Славянская, 1, 31, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 68/3;
  • ул. Солнечная, 6;
  • ул. Соловьиная, 31, 32;
  • ул. Фархутдинова, 21;
  • ул. Фламинго, 27;
  • ул. Южная, 4, 6, 16;
  • пер. Васильковый, ,2, 6, 7, 8, 10;
  • пер. Вишневый, 3, 5, 8, 10.

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