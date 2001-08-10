В Поронайске прошел областной женский форум «Мир держится на добрых людях»
27 марта в Поронайске при финансовой поддержке Правительства Сахалинской области прошёл областной женский форум «Мир держится на добрых людях». Собрание открыл Мэр Поронайского ГО Александр Радомский. Он поблагодарил собравшихся за участие в мероприятии. В своём выступлении акцентировал внимание на увеличение роли женщин в современном обществе, пожелал всем хорошего весеннего настроения и продуктивного субботнего дня.
Деловая программа форума состояла из двух дискуссионных площадок: «Социальные инновации Сахалина: от воплощения идей до реализации возможностей» и «Активное долголетие сахалинцев: роль и возможности социальных служб».
В форуме приняли участие представители Правительства Сахалинской области, главы муниципальных образований, депутаты Сахалинской областной Думы, работники социальных служб, «серебряные» волонтёры и общественные деятели.
Творческая часть программы была представлена конкурсом «Островитянка социальная». В этот день всех зрителей и гостей на сцене приветствовали мэры - Александр Радомский, Дмитрий Любчинов, Алексей Шабельник и Андрей Красковский. В концертном зале «Центральный» десять конкурсанток из Горнозаводска, Корсакова, Невельска, Поронайска, Томасом, Углегорск, Южно-Сахалинска и Яблочного продемонстрировали свои лучшие качества. Участницы представили визитные карточки и творческие номера. Выступления сопровождались сольными и танцевальными постановками артистов культурно-досугового центра «Мир».
Жюри конкурса под руководством мэра Макаровского ГО Андрея Красковского практически единогласно определило победительницу. Ей стала Ольга Киселева из Углегорска. Приз зрительских симпатий завоевала Елена Пасько из Поронайска. Главный приз конкурса «билеты в Москву», учрежденный Администрацией Поронайского ГО, и приз зрительских симпатий, учрежденный Администрацией Макаровского ГО, вручил Андрей Красковский.
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