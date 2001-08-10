Сахалинские кикбоксеры стали призерами Дальневосточного чемпионата

С 24 по 28 марта в Хабаровске проходили дальневосточные игры боевых искусств под эгидой Российского союза боевых искусств. На фестивале были представлены боевые искусства, не являющиеся олимпийскими видами спорта. Это рукопашный бой, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, киокусинкай, ушу, кендо и другие (всего более 13 дисциплин). В состязаниях приняли участие около полутора тысяч спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет.

В рамках игр состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе «Фулл-контакт». Участниками этих соревнований стали более 230 человек со всех регионов ДФО. Сахалинскую область представляли 18 спортсменов. В составе сборной команды островного региона – девять воспитанников отделения кикбоксинга спортшколы «Кристалл» из Южно-Сахалинска и девять представителей ДЮСШ пгт. Смирных.

Итогом выступления наших кикбоксеров стали десять призовых мест. Золотые медали завоевали Тимофей Микшенко из Южно-Сахалинска и Данил Струй из Смирных. Серебряными призерами стали Никита Ваганов, Вадим Новоглядов и Софья Шкурина из ДЮСШ Смирных, а также Дмитрий Филиппов и Мирланбек Пягай из спортшколы «Кристалл». Компанию призерам составили Никита Вотинцев, Максим Ча и Станислав Павлов, которые стали бронзовыми медалистами.