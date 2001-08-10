Жители Анивского района выберут территорию для благоустройства
Анивчанам предлагают выбрать концепции обустройства двух общественных территорий - "Сквер Дружбы" в г. Анива" и "Благоустройство общественной территории со спортивной зоной и зоной отдыха в с. Воскресенское".
Сделать приятными глазу и комфортными данные территории предлагается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». С 26 апреля по 30 мая 2021 года в Анивском районе будет проходить онлайн-голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. В случае получения необходимой поддержки жителей – будут проведены общественные обсуждения с жителями, и только на основании мнения граждан будет разработан проект.
Голосование будет проходить на единой федеральной платформе – 65.gorodsreda.ru, а также через модуль «Голосование» подсистемы обратной связи сайта Госуслуги.ру. Для быстрого перехода к страничке голосования необходимо навести камеру своего телефона, который имеет возможность выхода в интернет, на предложенный QR-код, либо через интернет браузер вписать 65.gorodsreda.ru. Также будет возможность перейти к голосованию через сайт или приложение Госуслуги.
Правила голосования: у каждого жителя всего 1 голос, возраст не менее 14 лет.
Жителям, которые не имеют возможность проголосовать самостоятельно, будет предложено отдать свой голос в пунктах помощи, которые предполагается развернуть во всех населенных пунктах. Помощь таким жителям окажут и волонтеры, у которых будет специальное мобильное приложение, позволяющее людям выразить свою поддержку.
Более подробную информацию можно будет получить на сайте администрации МО «Анивский городской округ» - баннер – «Формирование комфортной городской среды». Инструкция по голосованию», на сайте 65.gorodsreda.ru и по телефону 8 (42441) 4-03-45.
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