Жители Анивского района выберут территорию для благоустройства

Анивчанам предлагают выбрать концепции обустройства двух общественных территорий - "Сквер Дружбы" в г. Анива" и "Благоустройство общественной территории со спортивной зоной и зоной отдыха в с. Воскресенское".

Сделать приятными глазу и комфортными данные территории предлагается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». С 26 апреля по 30 мая 2021 года в Анивском районе будет проходить онлайн-голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. В случае получения необходимой поддержки жителей – будут проведены общественные обсуждения с жителями, и только на основании мнения граждан будет разработан проект.

Голосование будет проходить на единой федеральной платформе – 65.gorodsreda.ru, а также через модуль «Голосование» подсистемы обратной связи сайта Госуслуги.ру. Для быстрого перехода к страничке голосования необходимо навести камеру своего телефона, который имеет возможность выхода в интернет, на предложенный QR-код, либо через интернет браузер вписать 65.gorodsreda.ru. Также будет возможность перейти к голосованию через сайт или приложение Госуслуги.

Правила голосования: у каждого жителя всего 1 голос, возраст не менее 14 лет.

Жителям, которые не имеют возможность проголосовать самостоятельно, будет предложено отдать свой голос в пунктах помощи, которые предполагается развернуть во всех населенных пунктах. Помощь таким жителям окажут и волонтеры, у которых будет специальное мобильное приложение, позволяющее людям выразить свою поддержку.