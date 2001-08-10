Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2021
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14:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются в двух районах Сахалинской области

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются в двух районах Сахалинской области

30 марта на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется ветер 20-25 м/с, дождь, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

-отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

 

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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