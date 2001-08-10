В Южно-Сахалинске обсудили новую систему оценки качества образования
В Южно-Сахалинске прошел круглый стол по вопросам новой системы оценки качества образования. В нем приняли участие более 40 представителей управленческих команд из 21 школы города, а также эксперты «Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области».
Мероприятие организовано департаментом образования областного центра. В настоящее время школы города активно включаются в процесс внедрения модуля многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО) в системе АИС «Сетевой город. Образование». Его преимущество - в автоматизации процесса оценки качества образования.
Как отмечают эксперты, внедрение модуля актуализирует вопросы освоения новых компетенций педагогами и руководителями образовательных организаций. Вместе с тем, его использование создает новые возможности для учителей, директоров школ и структурных подразделений муниципалитета, а также позволяет существенно экономить время, оперативно принимать решения, направленные на корректировку программ для повышения уровня подготовки учащихся.
Участники рабочего стола имели возможность поделиться собственным опытом применения системы и задать все интересующие вопросы. Также в ходе мероприятия педагоги определили, какая информационная, методическая, техническая и иная поддержка необходима школам для успешного внедрения МСОКО.
Результаты работы круглого стола также обсудят в рамках областной научно-практической конференции «Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» в секции «Новое качество и форматы образования в условиях цифровой образовательной среды». Мероприятие состоится 30 марта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 23 Марта Несколько домов Южно-Сахалинска останутся сегодня без света
09:34 24 Марта Света не будет в некоторых районах Южно-Сахалинска сегодня днем
09:34 25 Марта Участок улицы Курильской закрыли на ремонт
16:12 25 Марта Южно-Сахалинск готовится к голосованию за территории, которые благоустроят в 2022 году
12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
16:12 4 Марта Всех сахалинских рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
14:32 5 Марта Синоптики: 8 марта Сахалин проведёт без осадков
17:42 12 Марта На Сахалине на выходных потеплеет
Выбор редакции
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
- 12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Вы будете прививаться от коронавируса?