В Южно-Сахалинске обсудили новую систему оценки качества образования

В Южно-Сахалинске прошел круглый стол по вопросам новой системы оценки качества образования. В нем приняли участие более 40 представителей управленческих команд из 21 школы города, а также эксперты «Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области».

Мероприятие организовано департаментом образования областного центра. В настоящее время школы города активно включаются в процесс внедрения модуля многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО) в системе АИС «Сетевой город. Образование». Его преимущество - в автоматизации процесса оценки качества образования.

Как отмечают эксперты, внедрение модуля актуализирует вопросы освоения новых компетенций педагогами и руководителями образовательных организаций. Вместе с тем, его использование создает новые возможности для учителей, директоров школ и структурных подразделений муниципалитета, а также позволяет существенно экономить время, оперативно принимать решения, направленные на корректировку программ для повышения уровня подготовки учащихся.

Участники рабочего стола имели возможность поделиться собственным опытом применения системы и задать все интересующие вопросы. Также в ходе мероприятия педагоги определили, какая информационная, методическая, техническая и иная поддержка необходима школам для успешного внедрения МСОКО.

Результаты работы круглого стола также обсудят в рамках областной научно-практической конференции «Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» в секции «Новое качество и форматы образования в условиях цифровой образовательной среды». Мероприятие состоится 30 марта.