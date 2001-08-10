Команда «Молодые люди» победила в интеллектуальном соревновании «РИСК»

Южносахалинская молодёжь завершила весенние каникулы игрой в «РИСК». Интеллектуальное соревнование состоялось в Историческом парке «Россия - моя история». В нём приняли участие сборные команды школ и вузов города, волонтёрских объединений и рабочей молодёжи. Всего 13 команд.

Чтобы победить в этом соревновании, участникам требуются знания в различных областях жизни, способность быстро составлять логические цепочки, уметь быстро договариваться и иметь хорошо развитую интуицию. Последняя способность особенно важна во время заключительного раунда игры. Он был посвящён научным открытиям и достижениям в Отечественной истории. Если в предыдущих двух блоках каждый правильный ответ на вопрос оценивался в 0,5 или 1 балл, то на этом этапе он мог принести команде до 30 баллов. Всё зависело от того, какую ставку перед началом сделает команда.

Члены сборной «Молодые люди», куда вошли студенты СахГУ Ангелина Черенкова, Егор Самойлов и военнослужащий Алексей Мирошевский, установили максимальные ставки на ответы, в которых были уверены. Тактика вывела их в лидеры.

- Когда нам объявили результаты первых двух туров, я думал, что мы слили игру. У нас было самое обидное, четвёртое место. Но в третьем раунде мы заработали 90 баллов, - поделился Алексей Мирошевский.

По результатам всех туров команда «Молодые люди» показала лучший результат - 159,5 баллов. Всего на 4 балла от них отстала сборная «Лидер», состоящая из учеников Гимназии №1 имени А.С. Пушкина и Лицея №1. Призы и статуэтки за третье место с интеллектуального соревнования «РИСК» унесли студенты-волонтёры СахГУ из команды «Прибоевцы». В их активе 135 баллов.

- В нашей команде три историка. Они специально готовились. Я скорее отвечал за коммуникацию. В «РИСКе» участвую уже второй раз, мне всё нравится. Здесь и организация, и подход просто улёт. Прихожу на игру ради победы и эмоций, - поделился впечатлениями игрок сборной «Прибоевцы» Степан Рыков.

Команды, которые не смогли пробиться в тройку сильнейших, ушли в этот вечер не с пустыми руками. В качестве поощрительных призов они получили пиццу от партнёров мероприятия.

Напомним, интеллектуальные соревнования «РИСК» проводит Центр молодёжных инициатив совместно с Музейно-мемориальным комплексом «Победа» при поддержке «Сахалинского молодёжного ресурсного центра».