Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2021
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28 и 29 марта в ряде домов областного центра ограничат холодное водоснабжение
16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

30 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина продолжится весеннее разрушение припая, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Выходить на лёд опасно.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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