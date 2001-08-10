Завтра утром на ремонт закроют участки улиц Невельской и Красной

МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» продолжает работу по текущему ремонту проблемных участков городских улиц.

Так, с 9.00 30 марта до вечера 1 апреля будет закрыт сквозной проезд по ул. Невельской на участке от ул. Чехова до ул. Дзержинского (район Центральной детской музыкальной школы), а также участок ул. Красной от ул. Поповича до пр. Победы.

Будет произведен демонтаж асфальтового покрытия, подготовлено основание. В среду предполагается выполнить асфальтирование (в зависимости от погодных условий) и к вечеру открыть обе улицы для проезда.