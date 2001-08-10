Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2021
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня

Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня

Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня, 30 марта. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.

Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, с 10:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • ул. Белокаменная, 10, 12, 12-а, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8;
  • ул. Гаражная, 1, 10, 15, 16, 2-а, 2-б, 21, 27, 4, 6-а, 6-б, 8;
  • ул. Колхозная, 1, 1-а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • ул. Котиковая, 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
  • ул. Ленина, 10, 12-а, 13, 13-г, 13/1, 13/2, 13/3, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 31, 33, 35-а, 45, 5-а, 53, 6;
  • ул. Саранская, 15, 15-а, 17-а;
  • ул. Совхозная, 1, 10, 10-а, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • пер. Земледельческий, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 9;
  • пер. Мартовский, 1-а, 1-б, 15, 8, 8-б;
  • пер. Мостовой, 10, 11, 14, 6, 7;
  • пер. Переселенческий, 2, 4;
  • пер. Путевой, 12, 18, 2, 4, 5;
  • пер. Станционный, 1, 8, 8-а;
  • пер. Ярославский, 1, 1-а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • ул. К.Ф. Сергеева, 9. 13, 26, 28, 30;
  • ул. Островная, 1-а, 1-б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  20, 21, 22, 25, 25-а, 26,;
  • ул. Таежная, 4, 6;
  • ул. Шоссейная, 17;
  • пер. Отрадный, 5, 9, 10, 16,;
  • пер. Уютный, 3, 9, 11, 13, 15, 17,;
  • пер. Цветочный, 2, 2-а, 2-д, 2-ж, 4, 6, 7, 9,  11, 16, 17, 18, 21, 21-а, 22, 23, 24.

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