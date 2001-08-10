Тихоокеанское
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11:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Угольный морской порт Шахтерск открывает сезон навигации-2021

Угольный морской порт Шахтерск открывает сезон навигации-2021

В Угольном морском порту Шахтерск, ключевом логистическом активе Восточной горнорудной компании, дан старт погрузочным работам. Первое судно «GOLDEN FENG» типа cape size тоннажностью  свыше 160 тысяч тонн встало под погрузку 29 марта. Далее груженный балкер направится в Китай.

Следующий балкер встанет под погрузку уже 30 марта. После завершения погрузочных работ судно  «LMZ BIANCA» типа panamaх тоннажностью 77 тысяч тонн возьмет курс на Индию.

В межнавигационный период, который составил 3 месяца, были проведены плановые ремонтные работы на всех участках производственного цикла.  Выполнено межсезонное техническое обслуживание флота, конвейера, произведен ремонт малой механизации: бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков. Перегружатель «ЭМКО-1» прошел техническое обслуживание на судоремонтном заводе в Находке, а модифицированный балкер «RT-Genova» - на рейде.

«Межнавигационный период – важное и ответственное время для порта.  Именно в этот период мы закладываем фундамент для работы на весь период навигации, готовим всю производственную систему для успешного выполнения плана. Важной составляющей является взаимодействие с ключевым добывающим активом – Солнцевским угольным разрезом, так как план по отгрузке формируется с учетом плана по добыче. Это позволило нам начать навигацию 2021 года согласно плану, которому надеемся следовать и в дальнейшем. В этом году Угольный морской порт Шахтерск планирует выйти на новый рекордный показатель в 11,9 млн тонн угля», - прокомментировал исполнительный директор УМПШ Анатолий Балакин.

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